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proco RAT-II RAT 2 / AC-DC
商品番号 H43605051656
商品名

proco RAT-II RAT 2 / AC-DC
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

10年ほど前に購入し使用していました。左のツマミに僅かにガリがあります。フットスイッチ、各種ジャック部分を固定するナットが緩みやすい状態です。締め直しによって数ヶ月は大丈夫ですが、緩みだすと接触が悪くなるようです。その他傷や打痕など多数あります。購入時の外箱などはありません。9Vアダプター使用のための変換ケーブル付属させていただきます。RAT-IIRAT2/AC-DCPro-co定価：¥20000#Pro_co#RAT_IIRAT2_AC_DC種類···エフェクター・プロセッサー
http://narcologia.ru/goods/shuttle382125.html
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