真作】日根野対山/長夏雲煙/夏山山水図/山水図/掛軸/名家伝来/AC-683 ...

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【真作】【参考】日根野対山 幕末の南画家。大坂生。名は盛長、字は成信・小年、別号に茅海・錦林子等。画は貫名菘翁に学び、また鉄翁祖門に私淑した。特に山水画に長じて近世南画壇の巨擘と称される。明治２年（1869）歿、57才。【作品状態】本紙は絖本肉筆です。 本紙は薄汚れ、全体に汚れシミ巻シワあります。表装は時代感あり、全体に多数のよく目立つ時代スレあります。状態は悪いです。 桐合せ箱付 軸丈 縦 192㎝×幅 72㎝写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。