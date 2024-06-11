冷蔵庫のちいかわ　ちいかわ　ハチワレ　２点セット

冷蔵庫のちいかわ ちいかわとハチワレの2点セットです。予約購入しましたが、冷蔵庫が大きくはなくて置くスペースに悩んだのでお譲りさせて頂きます。使用するつもりでしたので、お箱を開けてボイスを確認して1回冷蔵庫内に置いています。その後、スペースの関係で直ぐに仕舞いました。※気になさる方は購入を、ご遠慮下さい。※オマケでDVD購入特典のポストカードをお付けさせて頂きます。(お写真4枚目)・冷蔵庫を開けるとちいかわ達がおしゃべりしてくる仕様です。・バラ売り不可・お値下げ不可・ボイス/11種類・サイズ/約H85✕W70✕D69mm・材質/ABS・単4電池2本使用(別売)人気タイトル···ちいかわグッズ種類···食器/キッチン



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