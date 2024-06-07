

エレキギターとケース エレキギターとケース



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中古でギターを買った時にセットでついていたケースです。レスポールタイプ色は黒と少し緑が混ざったような色です。使用感はあります。あまり使っていません。比較的ギターはきれいです。ケースは多少の使用感あります。了承の上、購入お願いします。購入してから使っていません。