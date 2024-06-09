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フェルナンデス　FERNANDES ベース　エレキベース　パープル
商品番号 C44269782756
商品名

フェルナンデス　FERNANDES ベース　エレキベース　パープル
ブランド名 フェルナンデス
特別価格 税込 7,473 円
在庫状況 あり

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商品詳細

やや使用感ありますが全体的に綺麗です。音出し確認済みです。ネックの反りも無く特に不具合箇所は見当たりません※ギタースタンドは付属しません種類···エレキベース　ベース　楽器
http://narcologia.ru/goods/reinforcement764599.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric630645.html
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