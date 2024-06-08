ヤマハ　YAS875EX用ネック　AG3GP

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商品詳細
ヤマハのYAS875EX（カスタム）用ネックです。３か月ほど使用していましたが、楽器変更(B.Sax)になりほぼ使わないまま7年ほど眠っておりました。外観にスレがありますがタンポもコルクも綺麗です。あくまで中古品ですので、神経質な方はお控えください。種類...アルトサックスアクセサリー・パーツ...ネック
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