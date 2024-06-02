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茶道具　琉球壺屋焼　琉馬作　茶入　袱紗付　共箱　V　R6102
商品番号 L82482176623
商品名

茶道具　琉球壺屋焼　琉馬作　茶入　袱紗付　共箱　V　R6102
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 8,652 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...茶道具大きさ　高さ約6.7cm　幅約5.5cm　口外径約2.8cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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