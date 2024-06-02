チャムス　エレキギター用ケース　CHUMS

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新作！可愛い！CHUMSケース入荷！！ | イシバシ楽器スタッフブログ

人気、完売品です！！新品で購入し何度か使用しましたがあまり使わずに保管していました。折りたたんでの発送になります。#CHUMS#チャムス#チャムスエレキギターケース#エレキギターケース#チャムス楽器