無断購入禁止Fenderストラップ・シャーラーロックピン付 バンビーナキャスター

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タイプ···テレキャスタータイプシリーズ···Telecasterボディタイプ···ソリッドアクセサリー・パーツ···ストラップピック形状···トライアングルFenderMIJ60scustomTelecasterです。2本の白色バインディングでバンビーナキャスター(布袋氏使用のFender製Telecaster)同様です。指板はローズウッドです。ピックガードは特注で布袋氏同様です。特典としてFender製ストラップ(中古)とシャーラーのロックピンをお付けいたします。現在、このデザインは生産されておりません。(CS除く)無断購入お断り致します。(価格交渉可)よろしくお願い致します。