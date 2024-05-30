【希少】ポケカまとめ売り【ポケキュン】

希少なカードが多いと思いので、コレクションに是非どうでしょうか何枚か小さな白かけがありますので、ご理解した上で購入お願いします。質問などあればコメント下さいバラ売りは今のところ考えていませんすり替え防止のため返品・キャンセルは不可とさせて頂きます



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