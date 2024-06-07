コミケ C102 高機動プリン体 水星のすべて 水星の魔女 スタッフ本 ...

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状態は購入後、会場内を持ち歩いた為ファイルの方に擦れ等有ります。それ以外は良好と思いますが細部まで状態を気にされる方は購入をお控え下さい。発送は基本、水・日曜日のみとなります。早めの発送をご希望の方は事前にコメントよりご連絡お願い致します。