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- ドンオニタイジン・トラドラゴンジン・オミコシフェニックスセット おまけ付き
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商品詳細
プレミアムバンダイで販売されたDXドンロボタロウ可動増強版＆出陣オプションというセットもお付けした、ドンブラザーズ登場の全てのロボのセットになります。ご質問はコメントにて受け付けております。#ドンブラザーズ#ドンオニタイジン#トラドラゴンジン#オミコシフェニックス
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