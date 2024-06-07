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ドンオニタイジン・トラドラゴンジン・オミコシフェニックスセット　おまけ付き
商品番号 M37783627251
商品名

ドンオニタイジン・トラドラゴンジン・オミコシフェニックスセット　おまけ付き
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 5,375 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プレミアムバンダイで販売されたDXドンロボタロウ可動増強版＆出陣オプションというセットもお付けした、ドンブラザーズ登場の全てのロボのセットになります。ご質問はコメントにて受け付けております。#ドンブラザーズ#ドンオニタイジン#トラドラゴンジン#オミコシフェニックス
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