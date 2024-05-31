三味線　長唄用　紅木製

紅木の長唄三味線です。銀ほぞ一本溝黒檀糸巻 綾杉胴合木はありません。栃がお分かりいただけますでしょうか。表皮は破れています。和楽器店廃業前の商品です。店頭価格 350,000円写真のケースに入れて包装後にお送りする予定です。宜しくお願い致します。三味線レベル···上級者



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