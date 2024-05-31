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Chatting Bird Caparison Denkey Shape 24F
商品番号 E97303152802
商品名

Chatting Bird Caparison Denkey Shape 24F
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 3,430 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ChattingBirdのギターです。軽くて取り回しの良いギターです。目立った傷もなく、フレットもほぼ減ってない状態だと思います。24フレットまであり、コイルタップも付いていますので幅広く使えるかと思います。電装系はガリもなく動きもスムーズです。ペグも引っかかりなく回ります。トラスロッドは回していませんので分かりません。現在若干の順反りになっております。弦高は6弦が2.3mmほどで一弦が1.9mmほどです。パーツ等の変更もありません。付属品：無しクリーニング済み:指版の汚れ等も丁寧にクリーニング、レモンオイルを2度塗りしてあります。発送について：包装（プチプチ+段ボール）送料込み（メルカリ便サイズ160）で発送します。お急ぎの方には即日発送します。以上　中古品ということをご理解のご購入ください。タイプ...モッキンバードタイプシリーズ···Stratocasterシリーズ···Jazzmasterシリーズ···Custom
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