Sweet Honey Overdrive FAC

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商品詳細
SweetHoneyOverdriveFACMADPROFESSOR#MADPROFESSOR#SweetHoneyOverdriveFAC種類···エフェクター・プロセッサー購入して3ヶ月くらいです。練習で数回程度使用しました。細かい傷が少しだけありますが、あまり目立ちませんし、綺麗な状態です。
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http://narcologia.ru/goods/peroration226315.html
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