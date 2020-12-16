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【新品・未使用】Fender ハマ・オカモト モノグラムストラップ
商品番号 F94660832387
商品名

【新品・未使用】Fender ハマ・オカモト モノグラムストラップ
ブランド名 フェンダー
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品・未使用品です。特徴・OKAMOTO'Sハマオカモト監修のシグネイチャーストラップ・ヴィンテージのモノグラムストラップを現代版にアップデート・幅55mm,長さは71cm~127cmの範囲で調整可能・黒の牛革を2枚重ねにしてカシメ止めストラップエンド・滑りづらいプラスチック製アジャスター・数量限定品ストラップ単体となります。#Fender#ハマ・オカモト#フェンダー#ストラップ
http://narcologia.ru/goods/Addict227218.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation666921.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture935941.html
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