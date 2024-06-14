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七宝花瓶　　安藤七宝花瓶
商品番号 Q98140142406
商品名

七宝花瓶　　安藤七宝花瓶
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

No1012　　　七宝花瓶　　安藤七宝花瓶サイズ　高さ25cm　一番大きい部分12.5cm、　底　7.5cm　　　　口径7.5cm　　　七宝花瓶です。　花の模様がありますが,　写真ではあまり表現できないのが残念です底のマークから安藤七宝店のものだと思います。倉庫からの蔵出し品です　未使用の七宝花瓶　です撮影の角度により色味が変わって見えます。写真でご判断ください。商品の返品に応じられませんのでよろしくお願いします。　　#　七宝花瓶　　#　安藤七宝花瓶　　#8細ヒスイ
http://narcologia.ru/goods/contemplate834077.html
http://narcologia.ru/goods/septet684819.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral807532.html
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