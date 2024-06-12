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【新品】トミカ まとめ売り　6個セット
商品番号 W52674281578
商品名

【新品】トミカ まとめ売り　6個セット
ブランド名 トミカ
特別価格 税込 2,558 円
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商品詳細

★新品★トミカまとめ売り　6個セット①国土交通省　照明車②いすゞ　ギガ　フライドポテトカー③マツダ　CX-5パトロールカー④日産　エルグランド　道路パトロールカー⑤CoCo壱番屋　キッチンカー⑥ピザーラ　デリバリーバイク長期保管により箱の色褪せあります。ご理解頂ける方のご購入をお待ちしております^^◆発送方法丁寧に梱包して2日以内に発送予定お急ぎでしたら即日発送も可能！コメント下さい♪◆お値段交渉お気軽にコメント下さい^^♪◆割引他の出品分と同時購入頂ける場合は購入前にコメント下さい⭐︎ご希望のセットで別出品させて頂きますので、そちらからご購入頂けると・2点で200円割引・3点で合計500円割引させて頂きます^^♡ジャンル（ミニカー）···車グッズ種類···国産メーカートミカ　タカラトミー
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