大徳寺塔頭黄梅院院主 小林太玄自筆一行「松寿千年翠」掛軸

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「松寿千年翠」（しょうじゅせんねんのみどり）お茶席でとても重宝する、有名でお目出度い文句です。【意味】「松寿千年の翠、時の人の意に入らず」（松は幾多の風雪にも屈することなく緑を保ち続けているけれども、その堅固なあり方に世の人々は気が付かない）に依る。いつまでも変わらぬ松の緑に託して、長寿や多幸を祈る時、特に正月の席などに多く用いられる句。≪出典≫続伝灯録（ぞくでんとうろく）≪参考≫松寿千年翠 不入時人意若干巻きジワがございます。「松」の左上に小さなシミ(9枚目写真)がございます。写真でご確認の上、ご購入くださいませ。全体的な状態は良好です。箱の蓋裏に『松寿千年翠 紫野太玄（花押）』の共箱がございます。箱の裏側に『紫野黄梅院』の焼印がございます。共箱。紙本。塗軸。長さ177㎝ 幅30.7㎝（表装含む）▢小林太玄（こばやしたいげん）昭和13年(1938)～奉天生。太玄義透。6才のとき出家し、花園大学卒業後相国寺僧堂の大津櫪堂に参禅。昭和50年大徳寺塔頭黄梅院住職に就任した。【参考文献】茶の湯の禅語大辞典 淡交社#自分だけの茶道具を持ってみませんか#茶道具#掛軸#茶掛#墨蹟#お茶会#一行#御軸#床の間#待合#インテリア#おしゃれ#茶道#裏千家#表千家#淡交会#古美術#小林太玄#白隠#臨済宗#大徳寺#塔頭#黄梅院#京都#画賛#和#年中#瀟酒#古美術#お茶席#硯#墨#筆#文鎮書道・習字用品···硯、墨、半紙、筆、文鎮書の形式···掛け軸・掛軸