セブプラ まさとしくん まとめ売り

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商品詳細
売り切りたいです。午前中までに購入して頂けたら即日発送できます(*^^*)セブプラのまさとしくんのグッズ(購入特典も含め)の17点セットでのまとめ売りです！！モザイク部分はワンマンライブの購入特典のブロマイドまさとしくんのバースデーグッズ2022の購入特典のブロマイド(直筆サイン入り)缶バッジのシークレット3点です。ワンマンライブの方のアクスタですが片方の方が台座がありません。ブロマイドの方も初期傷がありますので神経質な方は購入をお控えください。どういったグッズか分からない場合はお気軽にコメントしてください(*^^*)バラ売り不可りーくんのグッズも販売しておりますので、合わせて購入していただける場合には21000円で売ります！
http://narcologia.ru/goods/navigate469330.html
http://narcologia.ru/goods/smear109504.html
http://narcologia.ru/goods/reboot658436.html
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全員集合 / まさとしの深夜の雑談枠 - まさとし。@セブプラ@モテたい ...
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ライブ #681527347 - まさとし。@セブプラ@モテたい。 (@_Tomas77 ...
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