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商品詳細
MarshallMB30ベースアンプマーシャル生産終了品★MB15同様の2チャンネル仕様で10\"スピーカーを１台搭載しています。練習用アンプとしても最適ですが、小規模なギグでも抜群の威力を発揮します【動作】音出し確認済み【セット内容】本体のみ【その他】外観、スレキズ・はげなどあります写真に写っていないキズ汚れ等ありますので中古品にご理解のある方のみご購入をお願いいたします※購入時期・使用期間などのご質問にはお答えしておりません※値引き不可23060909016015
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Marshall MB30 ベースアンプ マーシャル 生産終了品-
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Marshall ベースアンプ MB30-
Marshall MB30 ベースアンプ マーシャル 生産終了品-
Marshall MB30 ベースアンプ マーシャル 生産終了品 ...
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Marshall ベースアンプ MB30-