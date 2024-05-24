SnowMan 渡辺翔太 名前うちわ

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商品詳細
コンサートでクリップで挟んで一度だけ使用しました。目立った傷や汚れ等はございませんが、中古品に理解のある方のご購入をお願い致します。うちわから少しはみ出るサイズです。黄色とピンクは蛍光シートを使用しているので、よく目立つと思います。裏面厚紙補強ありです。※うちわはつきません。ジャニーズうちわ文字しょっぴー
http://narcologia.ru/goods/perforce466465.html
http://narcologia.ru/goods/recycling497014.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate568848.html
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