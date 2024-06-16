RolandOP-AE05MPH新品・未開封品です。AE-05(AerophoneGO)に使うために、令和5年7月27日（木）に購入しましたが、本体が壊れたため、つけることなく不用となりました。AE-05、AE-20、AE-30用。ただし、AE-10には、非対応。適合等詳細は、念のためメーカーホームページをご参照ください。撮影のため、箱から本体を取り出して写真撮影をしました。本体を包装しているビニールは、開封していません。出品は、写真が全てですが、参考に写真に載せたレシートは付属しません。新品・未使用ですが、神経質な方のご利用はご遠慮下さい。#Roland#Aerophone_交換用マウスピース種類···その他アクセサリー・パーツ···マウスピース



ローランド Aerophone専用マウスピース Roland OP-AE05MPH



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