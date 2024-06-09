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ポケカ 25th ゴールデンボックス
商品番号 H56599267256
商品名

ポケカ 25th ゴールデンボックス
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 3,033 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル...シングルサプライ...デッキシールド(スリーブ)ご覧いただきありがとうございます。ポケモンカード25thAnniversaryゴールデンボックスのサプライのみになります。・外箱・プレイマット・プレイマットケース・スリーブ・デッキケース・ダメカン・ダメカンケース見ての通りスリーブ、プレイマットのみ未開封、その他開封しております。ご理解いただける方のみご購入、ご検討ください。また、他のポケモンカード関連商品とセット購入でお値引致します。ポケカポケカ25周年ポケカ25thポケモンカードAnniversarycollectionポケカsvポケカexポケモンカード151黒炎の支配者レイジングサーフV-MAXクライマックスマリィリーリエナンジャモキハダボタンミモザエリカ
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