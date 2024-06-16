YAMAHA フルート　YFL211 Ⅱ

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商品詳細
YAMAHAのフルートです。中学生時代に購入したものを自宅保管していました。最後に吹いたのは20年前になります。それ以降メンテナンスはしていませんでした。タンポ・ゴム部は消耗品扱いになるため、交換・リペア、メンテナンスや修理を前提にご購入をお願い致します。触った感じ、タンポの浮きなどはないと思いますが、現役ではないので正確な情報にはならないかもしれません。出品に伴い磨きました。金属製のクリーニングロッドついています。ハードケース、ソフトケースもあります。種類···フルートレベル···初心者
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