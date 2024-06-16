江戸前期 狩野有信(友閑斎)作『人物図』肉筆 新作 紙本 日本画家作品 掛軸

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江戸前期狩野有信(友閑斎)作『人物図』肉筆新作紙本日本画家作品掛軸☆時代物☆3C0709サイズ(約):全体：52㎝×186㎝作品：34㎝×96.5㎝狩野有信かのう-ありのぶ1606－?江戸時代前期の画家。慶長11年生まれ。狩野探幽(たんゆう)の門人。松平信濃守(しなののかみ)につかえた。寛文12年5月13日67歳筆としるされたものがある。号は友閑斎。