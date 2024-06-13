紅葉と小舟『総角(あげまき)』斉藤カオル 源氏物語8巻(送料込み)

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ご覧下さり、ありがとうございます(^_^*)☆斉藤カオル『総角(あげまき)』源氏物語8巻版画リトグラフ限定85部 (43/85)サイン入り送料込みサイズ・画22cm×21cm・額51cm×50cm(額サイズは素人採寸のため多少の誤差が生じる可能性がございます)斉藤カオル1932神奈川県出身1949アカデミー46美術研究所修了1972春陽会賞1974春陽会会員1982〜91版画集『源氏物語』西武百貨店刊行1984ニューヨーク、ワシントンD.C.にて個展1986ビバリーヒルズにて個展カーネギーメロン大学で版画セミナー1990バンクーバ、シアトルにて個展1995〜97春陽会理事長1998水墨画・版画展（東武百貨店）『画のある日常』の魅力を多くの方に伝えたい〜♪と願っていた…家族から譲り受けた物です。・画に目立つ痛み等は有りませんが、付属の額には経年劣化が見られます。7枚目の写真をご確認の上、ご理解頂ける方のご購入をお願い致します。m(._.)m・ちなみに喫煙者、ペットはおりません。・プチプチ＋箱を使用して丁寧な梱包を心掛けますが、破損などございましたら、評価前にお知らせ下さい。・「イメージと違う」等、お客様都合での返品、返金は受け付けておりませんので、ご購入前にご確認下さいませ。・即購入ＯＫです(^_^)vコメント順では無く早い者勝ち♪(但し、誤操作によるトラブル等を避けるため、ご購入後、一度はコメントを下さいませ)↑確認の後、発送させて頂きます。m(._.)m種類···銅版画