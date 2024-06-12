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加藤永起 蓋置 鴛鴦繪 共箱
商品番号 E72485648256
商品名

加藤永起 蓋置 鴛鴦繪 共箱
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 2,627 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...茶道具裏千家教授をしていた母が大事にしていた茶器の一つです。加藤永起作、桐箱に何やら記載がありますが達筆すぎて読めません。茶碗本体は傷もなくきれいな状態です。色がとても鮮やかです。桐箱からはそれ程古い購入には思えませんが時期は不明です。【寸法】最大径約5.5㎝　高さ約4.2㎝重量：約37g
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