加藤永起 蓋置 鴛鴦繪 共箱

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商品詳細
種類...茶道具裏千家教授をしていた母が大事にしていた茶器の一つです。加藤永起作、桐箱に何やら記載がありますが達筆すぎて読めません。茶碗本体は傷もなくきれいな状態です。色がとても鮮やかです。桐箱からはそれ程古い購入には思えませんが時期は不明です。【寸法】最大径約5.5㎝ 高さ約4.2㎝重量：約37g
http://narcologia.ru/goods/recuperation378321.html
http://narcologia.ru/goods/kindness81205.html
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