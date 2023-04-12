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◯送料込み◯●ポスター絵画とは違いますので経年劣化しにくく色の発色が綺麗な仕上げとなっております。●本格的な額装にて仕上げてありホームセンターや量販店等に並んでいる簡易型の薄手のポスターパネルではございません。（外寸）約35✖️約47厚み約3㎝（１枚のサイズ）お得な2枚セットです。1枚→17000円●地域差もありますが1作品通常価格3万〜4万円の作品です)サインとエディションはございませんが版画作品となっております。金や銀の箔が載っていてキラキラしてとても綺麗な絵です。◯表は日焼けを防ぐUVカットの安全なアクリル板に取り替えて発送させて頂いております。撮影の角度により色味が変わって見えます。ご了承くださいませ。素人撮影の為実際の色と画像の色との微妙な誤差はご了承頂きますようお願い申し上げます。よろしくお願い致します。♢♢♢他にもミュシャ作品出品中です♢♢♢AlphonseMuchaアルフォンス・ミュシャTheSlavEpicExhibitionBrno19306thsokolミュシャ絵画モダンアートインテリアアート巨匠名画絵画アールヌーヴォー新築祝い引っ越し祝いモデル住宅展示場BARラウンジギフト母の日父の日敬老の日誕生日プレゼントクリスマスプレゼント