WAVE 1/7 CLANNAD AFTER STORY 藤林杏

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WAVEウェーブ1/7PVC塗装済み完成品フィギュアDreamTechドリームテックCLANNADAFTERSTORYクラナドアフターストーリー藤林杏【商品説明】大人気「CLANNAD ～AFTER STORY～」より、桜坂美紀氏がイベント限定品としてリリースしていた『藤林杏』が塗装済完成品として製品化決定！本製品化に際しては、原型師・桜坂氏のこだわりによって、イベント版より頭部や表情など細部をブラッシュアップし、更にクオリティアップされています。【商品仕様】原型製作：桜坂美紀（チェリーブロッサム）サイズ：全高約210mm【商品状態】《状態・難あり》・・・・箱なし中古品です。画像に映っているものが内容物すべてとなります。欠品や破損はございませんが、スレや色移り、変退色等ございます。メンテナンス・クリーニング済みですので埃・汚れの付着はございません。※大量出品のため在庫確認等させていただく必要がございます。ご購入前に一声お掛けください。※佐川急便発送となります。北海道・離島・沖縄が発送先の場合別途送料加算致しますので購入前に必ずご連絡ください。※値下げ交渉はNGです。※取り置き不可です。