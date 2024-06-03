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Marshall DSL1CR
商品番号 H18045924341
商品名

Marshall DSL1CR
ブランド名 マーシャル
特別価格 税込 16,317 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

自宅練習用のアンプとして、適切だと思います。商品の内訳は、本体、フットスイッチ、ACアダプター、取扱説明書です。元箱に入れて発送致します。昨年の４月に新品購入し、使用頻度は低いです。よろしくお願い致します。希望価格設定がございましたので、値下げ致します。なお、希望価格を設定していたにもかかわらず、当該希望価格で購入しない行為はお控え下さい。
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