特別値下げ　美品　八村塁

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商品詳細
スリーブに入れて乾燥した暗所で保管。傷等はなく美品です。昨シーズンのプレーオフで大活躍し、今季も活躍が期待される八村塁選手。直筆サインカード(panini社製)です。#八村塁 #Panini#直筆サイン#donrussoptic#NBA#レイカーズ#バスケットボール#basket#カード#シングルカード#トレーディングカード#スポーツカード#NBA#バスケットボール#BASKETBALL#Basketball#basketballジャンル（スポーツ選手）···バスケットボールグッズ種別···その他性別···男
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