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- 【レトロ】 ジャスティライザー [ ライゼロス ] フィギュア
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商品詳細
幻星神ジャスティライザー超星神シリーズ幻星合神KONAMIコナミレトロレアロボットフィギュア◽️ライゼロスになります。ーーーーーーーーーーーーーーーー#特撮hei#珍品heiクリックして頂ければ私共で出品中の各関連品が確認できます。ーーーーーーーーーーーーーーーー画像5枚目の状態で高さ29㎝程になります。腕とシッポ等、一部間接が緩くなっている所がございます。シッポの先端、腰の前面パーツ等、一部欠品がある現状品になりますので、状態も含め画像でも確認をお願いします。梱包に余裕を持って、宅急便で発送させて頂きます。年代物になりますので、その点はご理解の上でご検討ください。ーーーーーーーーーーーーーーーー取引に際しましてはプロフの確認もして頂けますと助かります。
http://narcologia.ru/goods/reproduce66755.html
http://narcologia.ru/goods/perforce995965.html
http://narcologia.ru/goods/unusable232274.html
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