米津玄師 2020ツアー HYPE リイシューねこちゃん BLUE ブルー

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ご覧頂きありがとうございます。米津玄師2020TOUR/HYPEのツアーグッズ、リイシューねこちゃんブルーです。和歌山公演2日目に購入し、暗所にて大切に保管しておりました。完売品という事もあり、まだ手放すか迷っての出品です。新品未開封※発送の際、サイズの関係で少し端を折ったり、圧縮させていただく場合がございます。※素人管理に付き完璧なお品を求める方、神経質な方はご遠慮下さい。約W30×H21×D12cm(本体)W40×H30cm(パッケージ)