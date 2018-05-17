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裸婦像
商品番号 A45593644674
商品名

裸婦像
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 19,890 円
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商品詳細

。。重さも結構重たいです。確か8.4キロくらいだったかと。密度もずっしりしてます。1959年　　木下茂
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