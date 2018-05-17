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商品詳細
。。重さも結構重たいです。確か8.4キロくらいだったかと。密度もずっしりしてます。1959年 木下茂
http://narcologia.ru/goods/housekeeper120609.html
http://narcologia.ru/goods/conception363357.html
http://narcologia.ru/goods/encourage69072.html
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