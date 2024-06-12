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ゼルダの伝説　チョコエッグフィギュア\u0026ファントムフィギュア
商品番号 N85348529458
商品名

ゼルダの伝説　チョコエッグフィギュア\u0026ファントムフィギュア
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 1,696 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュア種類···コレクションフィギュア・ゼルダの伝説夢幻の砂時計　ファントムフィギュア・ゼルダの伝説大地の汽笛　チョコエッグフィギュア写真のもの全てセットでの出品です。クリアケースに入れて飾っておりましたが、素人保管ですので神経質な方はご遠慮下さい。#ゼルダの伝説#フィギュア#ニンテンドー#任天堂#ファントム#チョコエッグ#リンク
http://narcologia.ru/goods/traverse978526.html
http://narcologia.ru/goods/freshman725156.html
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