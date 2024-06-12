ゼルダの伝説　チョコエッグフィギュア\u0026ファントムフィギュア

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商品詳細
フィギュア種類···コレクションフィギュア・ゼルダの伝説夢幻の砂時計 ファントムフィギュア・ゼルダの伝説大地の汽笛 チョコエッグフィギュア写真のもの全てセットでの出品です。クリアケースに入れて飾っておりましたが、素人保管ですので神経質な方はご遠慮下さい。#ゼルダの伝説#フィギュア#ニンテンドー#任天堂#ファントム#チョコエッグ#リンク
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