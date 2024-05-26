NISHIMOTO IS THE MOUTH x FACE OKA フィギュア

COMMONBASEの抽選販売で当選したNISHIMOTOISTHEMOUTHXFACEOKAフィギュアピンク＆パープル2体セットです。限定数：各80体寸法：H203mm×W83mm付属物：face、NISHIMOTO両名のサイン入り作品証明書、専用箱状態は、新品未開封です。



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