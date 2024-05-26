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NISHIMOTO IS THE MOUTH X FACE OKA フィギュア
商品番号 P53517465936
商品名

NISHIMOTO IS THE MOUTH X FACE OKA フィギュア
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 22,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

COMMONBASEの抽選販売で当選したNISHIMOTOISTHEMOUTHXFACEOKAフィギュアピンク＆パープル2体セットです。限定数：各80体寸法：H203mm×W83mm付属物：face、NISHIMOTO両名のサイン入り作品証明書、専用箱状態は、新品未開封です。
http://narcologia.ru/goods/symmetric210845.html
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