NISHIMOTO IS THE MOUTH x FACE OKA フィギュア

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商品詳細
COMMONBASEの抽選販売で当選したNISHIMOTOISTHEMOUTHXFACEOKAフィギュアピンク＆パープル2体セットです。限定数：各80体寸法：H203mm×W83mm付属物：face、NISHIMOTO両名のサイン入り作品証明書、専用箱状態は、新品未開封です。
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