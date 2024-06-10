ファイナルファンタジーVII エクストラナイツ クラウド　ヴィンセント

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ファイナルファンタジー7 2種類クラウドヴィンセント1997年発売のフィギュアです。家保管の為箱に劣化があり、箱には擦れ、汚れ、テープの浮き、変色等ございます。年代物につき経年劣化はご了承ください。中を出していないため劣化、初期傷など中身は確認できていません。表面からは特別目立つ様な汚れ等は見当たりません。箱のダメージ等はご理解して頂ける方でお願い致します。スレや折れなどがありますが、大きな傷はないと思います。長期自宅保管の為完璧を求める方、神経質な方にはおすすめしません。画像をよくご確認の上ご検討よろしくお願いいたします。FF7FINALFANTASYⅦファイナルファンタジー7ヴィンセント・バレンタインエクストラナイツEXTRAKNIGHTS人気ゲームタイトル...ファイナルファンタジー