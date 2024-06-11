大西靖子　木版画　ニオイタチツボスミレ　73/150　額サイズ31.5×31.5

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大西靖子「月明かり」木版画 ed.4/8 大西靖子「月明かり」木版画 ed.4/8

大西靖子 木版画 ニオイタチツボスミレ73/150 額サイズ31.5cm×31.5cm内径13.5cm×14cm★SALE中！★★★格安出品中！早い者勝ちの今がチャンスです！！^-^市場で購入してきた商品になりますので、現状の事しか質問等お答え出来ないかと思います。現状での販売となりますので、中古品に理解のある方の購入をお願いします。状態は、個人の判断ですのでご理解いただきたいと思います。#たま屋★注意保証のない「現状品」という事で出品させていただいております。ご了承の上ご購入下さい。質問等はご購入前にお願いします。販売後のサポートなど行っておりませんので、調整やメンテナンスなどはご購入者様でお願いします。素人出品の為、商品説明不足などあると思いますので気になる点がありましたらお気軽にご質問ください。写真にてご判断頂ける方、ご理解いただける方のみご購入をお願い致します。商品管理や発送商品の混同など間違い防止の観点から、商品のお取り置きはご遠慮いただいております。同梱は出来ません。注意事項は必ずお読みください。お取引の流れ～ご購入〜お支払い～翌日、翌々日までに発送～届きましたら受取連絡をする。迅速にお取引できる方のみのご購入をお願いします。