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ゴジラ ラジコン
商品番号 K12987827461
商品名

ゴジラ ラジコン
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ゴジラの赤外線コントロールのラジコンですサイズは高さが40センチほどです子供の時に買ってもらい実家に置きっぱなしになってたものを出してきて部屋に飾ってました保存状態がよくなかったので写真の通り割れやひびが入っていたり箱の発泡スチロールが溶けて引っ付いたりしてます写真以外の付属品はありません持って帰ってきた時に動作確認しましたが本体の方は電源オンで鳴き声による通電確認は出来ましたリモコンの方が死んでるようで反応しません曖昧ですが子供の時に動かなくなってリモコンを分解したような気がします以上ジャンクとして部品とりや飾る用にどうぞ
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