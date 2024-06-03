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商品詳細
ゴジラの赤外線コントロールのラジコンですサイズは高さが40センチほどです子供の時に買ってもらい実家に置きっぱなしになってたものを出してきて部屋に飾ってました保存状態がよくなかったので写真の通り割れやひびが入っていたり箱の発泡スチロールが溶けて引っ付いたりしてます写真以外の付属品はありません持って帰ってきた時に動作確認しましたが本体の方は電源オンで鳴き声による通電確認は出来ましたリモコンの方が死んでるようで反応しません曖昧ですが子供の時に動かなくなってリモコンを分解したような気がします以上ジャンクとして部品とりや飾る用にどうぞ
http://narcologia.ru/goods/browse604391.html
http://narcologia.ru/goods/enquire301389.html
http://narcologia.ru/goods/encourage837772.html
ゴジラ ラジコン
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