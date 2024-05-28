Roland 24bit 高音質デジタルマルチトラックレコーダーVSR-880

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【商品詳細】メーカー:Roland商品名:高音質デジタルマルチトラックレコーダー型番:VSR-880付属品:本体・電源ケーブル・取扱説明書・ユーザーガイド【コンディション】ローランドのラック版MTR。非常に操作しやすくRoland独自の機能も沢山あり信頼性の高いプロ用機器です。傷などもほぼなく外観はかなり綺麗だと思います。動作確認済みですが、搭載する全ての機能の動作を確認しているわけではありません。一応、中古機材のためご理解いただける方、あまり細かいところまで気になる方はご遠慮ください。当方、喫煙環境などはありません。