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石笛　黒曜石　２２０６０２－２
商品番号 I29546310982
商品名

石笛　黒曜石　２２０６０２－２
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材　黒曜石吹き穴１押さえ穴１吊るし穴１　吹きやすさを重点に加工しています。とても手触り良く神秘的な色合い美しい石笛です。未研磨神との対話縄文時代に使われていた石笛の音は、一種の合図や信号とみることができますが、祭祀〔さいし〕（神や祖先を祭る事）と結びついて、いわゆる神おろし（鎮魂）に使われていたものと思われます。古代日本人のとらえた音感覚は自然崇拝に根ざした呪術的なものであり、自然・神との対話には神秘的な音が必要だと考えられていたからです。
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