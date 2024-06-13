超像革命外伝 大山倍達 フルアクションフィギュア

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商品詳細
外箱に開封の跡がございます。暗所にて保管はしておりましたので外箱の日焼け等はございませんが、外箱の傷みは画像の通りなので、商品の状態を「やや傷や汚れあり」にしました。ですが、中のフィギュアは未使用で綺麗です。お値下げ不可でお願いいたします。超像革命外伝大山倍達フルアクションフィギュア#メディコス・エンタテインメント#超像革命外伝大山倍達フルアクションフィギュア#極真空手#空手バカ一代
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