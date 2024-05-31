リーメント○ミニチュア○ぷちサンプル○フランス三ツ星レストラン

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商品詳細
プロフィール必読の上お取引をよろしくお願い致します。リーメントのフランス三ツ星レストランシリーズです。同シリーズ出品中です。大好きなシリーズで大切にしていました。開封のみでジッパー保管していました。綺麗な状態ですが経年劣化によりベタつきがあるパーツ、保管時についた擦れなどあります。また発売から年月が経っておりますので、神経質な方や完璧な状態をお求めの方は購入ご遠慮ください。ぷちぷち梱包での発送になります。
http://narcologia.ru/goods/competitive312381.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric71745.html
http://narcologia.ru/goods/tenet994963.html
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