リーメント○ミニチュア○ぷちサンプル○フランス三ツ星レストラン



フランス三ツ星レストラン：商品案内 | 株式会社リーメント



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フランス三ツ星レストラン］ ８．デザート - ぷち*ぷち*ぷち

プロフィール必読の上お取引をよろしくお願い致します。リーメントのフランス三ツ星レストランシリーズです。同シリーズ出品中です。大好きなシリーズで大切にしていました。開封のみでジッパー保管していました。綺麗な状態ですが経年劣化によりベタつきがあるパーツ、保管時についた擦れなどあります。また発売から年月が経っておりますので、神経質な方や完璧な状態をお求めの方は購入ご遠慮ください。ぷちぷち梱包での発送になります。