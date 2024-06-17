FAIRY TALE フェアリーテイル 複製原画

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商品詳細
フェアリーテイルの複製原画になります。飾ってた期間も短かった為状態は良好かと思われます。箱に汚れあります。3枚目の写真をご参照下さい。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーフェアリーテイル限定品複製原画漫画キャラクター
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