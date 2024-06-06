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ナウシカ　複製原画　トルメキア戦役
商品番号 O56212600654
商品名

ナウシカ　複製原画　トルメキア戦役
ブランド名 スタジオジブリ
特別価格 税込 3,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ナウシカ複製原画トルメキア戦役現在では入手困難な貴重な品です。一度飾っておりましたが、その後箱にしまい大切に保管しておりました。目立った汚れや傷等なく、比較的良好です。右側面額縁及び、上面額縁に小傷がございます。写真6枚目、7枚目に掲載しておりますので、ご確認いただき差し支えないようでしたらご検討いただけますと幸いです。サイズ:約42cm×54cm#ジブリ#宮崎駿#ナウシカ#風の谷のナウシカ#原画#複製原画#入手困難
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