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バンギラス　eカード
商品番号 T46122788489
商品名

バンギラス　eカード
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 2,683 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#コレスコポケカ・自身の出品するシングルカード類は紙製という性質上、すべて傷や汚れありにしております。美品もトラブル防止の為、傷あり判定にしておりますので画像にてご確認ください。・気になる点はご連絡頂けましたら取り直し等も行います。・完全美品をご希望の方は大変申し訳ございませんがご購入をご遠慮下さいませ。・プレイ用でお願い致します。・お値下げ交渉もお受付出来るものもありますが希望金額をご提示下さい。こちらからの金額提示はございません。・2点以上ご購入の場合は送料分お値下げいたしますのでご連絡下さい。ポケットモンスターポケモンポケモンカードポケカポケモンカード　SRポケモンカード　SAポケモンカード　CPポケモンカード　BWポケモンカード　XYポケモンカード　SCポケモンカード　URポケモンカード　SSRポケモンカード　HRポケモンカード　シークレットポケモンカード　サポートポケモンカード　グッズポケモンカード　スタジアムサポートカード　SRポケモンカード　CHRポケモンカード　CSRバンギラス　はかいのいぶきバンギラス　ギガクラッシュバンギラス　しっぽでたたくバンギラス　071/087バンギラスvsaバンギラスexsr
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