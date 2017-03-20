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商品詳細
保存箪笥から出て来た茶碗になります。浄土真宗大谷派の大谷光暢(愚郊)で、書かれてる言葉は分かりません。高さ9.5cm円形10cm状態は大変良いです。画像判断にて、よろしくお願い申し上げます。#希少#浄土真宗#大谷派#六字名号#経本#御文#東本願寺
http://narcologia.ru/goods/ordering788179.html
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浄土真宗大谷派 大谷光暢(愚郊)共箱 茶碗
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