【マーベルレジェンド】ガモーラ_ガーディアンズ リミックス_欠陥構造改修

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予約購入品、構造的欠陥を改修。デジタルプリント導入初期の傑作。顔は勿論、体形まで似せており、まるで小さなご本人様。【内容】■本体■付属品：剣＆剣(収納形態)■箱なし【状態】・関節：ギチギチでもなくユルユルでもなく。：レジェンド定番「膝のカタツキ」僅か。【保管状態】・通気性を保ち、常温暗所で保管未開封だと揮発した可塑剤がパッケージ内に充満し、樹脂の劣化が急加速します。対する開封品は、それがありません。傷や紫外線などに注意すれば、未開封品より状態が良いです。(↑経験による知識で、科学的なものではありません)【カスタム内容】傑作なのに残念無念！動かした人はご存じ「欠陥仕様」。右股関節が容易に外れます。丁寧に動かしても・・・脱落。ちょっとずつ動かしても・・・脱落。それもその筈↓・太腿が収まる腰のソケットが浅い・ボールジョイントの噛みが浅い可動クリアランスがなく、ジョイントがユルい、ポロリして当然です。と、いう訳で。30年以上の蓄積と根性でカスタム。外見そのまま、構造そのまま。機能正常。画像の様に深く曲げても外れません。欠陥構造につき、正常な物は稀・・・と言うより無い筈です、きっと。髪の弾力に負け、うつむけない首も調整。画像の様に、少し上下に動かせます。勿論、外見そのまま、構造そのまま。即購入OKです。それでは、よろしくお願い致します。#marvel#アベンジャーズ#ガーディアンズオブギャラクシー#シネマティックユニバースフィギュア種類...アクションフィギュアスケール...ノンスケール