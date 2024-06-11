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- 三浦大知 2015年 ファンクラブイベント 10周年フォトタオル
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商品詳細
ファンクラブイベントのグッズです。10周年記念のタオルでそれまで出したCDのジャケット写真がプリントされている貴重なタオルです。長期自宅保管のためご理解頂ける方のみ購入お願い致します。神経質な方のご購入は御遠慮ください。即購入⭕️
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